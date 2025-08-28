Саа о вылете «МЮ» из Кубка лиги от «Гримсби»: «Игра в обороне хаотична, это шокирует. Онана снова допустил чудовищные ошибки, оба гола на его совести – непростительно»

Луи Саа раскритиковал игру Андре Онана и защитников «МЮ» против «Гримсби Таун».

«Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка английской лиги во 2-м раунде, уступив «Гримсби» из 4-й лиги Англии по пенальти (11:12, основное время – 2:2).

«[Игра в обороне] хаотична, это шокирует. Им не хватает сил, «Гримсби» правильно наказывает их за ошибки – они здорово справились, так что отдадим им должное.

Но Онана снова допустил чудовищные ошибки, и мы проиграли первый тайм. Это непростительно. Непонятно, куда он выходит, у него нет контакта с мячом, он даже не смотрит на него. Первый гол на его совести, второй тоже. Так много ошибок. Это не уровень «Манчестер Юнайтед», и я думаю, что он это знает.

Есть проблемы со скоростью, игроки прессингуют вполсилы. Это не свойственно «Манчестер Юнайтед». Каждый раз, когда вы так играете с любой командой из любой лиги, возникают проблемы», – сказал экс-форвард «МЮ» в эфире ITV.