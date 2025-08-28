«Рома» показала оранжевую выездную форму с принтом молнии – символом бога Марса. Комплект «олицетворяет мощь и величие Древнего Рима»

«Рома» показала выездную форму на сезон-2025/26.

Комплект выполнен в оранжевом цвете и разработан компанией Adidas.

«Новая выездная форма на сезон-2025/26 олицетворяет мощь и величие Древнего Рима, опираясь на мифы, окружающие тысячелетнюю историю города. На оранжевом фоне изображена могучая молния – символ, ассоциирующийся с Марсом, богом поединков и грома и легендарным отцом Ромула и Рема.

Символ разрушительной силы Марса не только отдает дань уважения стойкости и целеустремленности, которые всегда отличали Рим от остальных городов, но и отсылает к изначальной энергии, которая породила Рим и сопровождала его неудержимый рост», – говорится в заявлении клуба.

Изображение: https://www.asroma.com/