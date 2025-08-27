Белла-Кочап перешел из «Саутгемптона» в «Верону» – аренда за 500 тысяч евро с правом выкупа за 7 млн

Защитник «Саутгемптона» Армель Белла-Кочап перешел в «Верону».

Клуб Серии А арендовал 23-летнего футболиста, заигранного за сборную Германии, у команды Чемпионшипа с правом выкупа.

По данным Николы Скиры, «Верона » заплатит за аренду 500 тысяч евро и может выкупить Армеля у «Саутгемптона » за 7 миллионов.

В прошлом сезоне Белла-Кочап провел лишь 5 матчей во всех турнирах. Его подробная статистика – здесь .

Фото: hellasverona.it