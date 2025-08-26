Бартон о Туре в «Сити»: «Какого хера его наняли делать? Он был как ###### чирлидер, маскот, прыгал туда-сюда. Пепу надо сказать: «Я выиграл кучу лиг, мне не нужно твое ###### чирлидерство!»
Джоуи Бартон раскритиковал работу Коло Туре в «Ман Сити».
Экс-защитник «горожан» летом вошел в штаб Пепа Гвардиолы в клубе.
«Кто-нибудь может мне сказать, какого хера его наняли делать? Он был как ###### чирлидер, как маскот, я думал, его как маскота и наняли. Он прыгал туда-сюда за спиной Пепа.
Пепу надо вернуться домой и сказать: «Коло вырубал всех в подкате, использовал шипы и свой атлетизм. Перестань, #####, изображать чирлидера! Я, #####, выиграл кучу европейских чемпионатов и кубков, мне не нужно твое ###### чирлидерство!» – сказал бывший полузащитник «Ман Сити».
В минувшем туре АПЛ «Ман Сити» уступил «Тоттенхэму» (0:2).
Увольнять ли Семака?46079 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Common Sense with Joey Barton
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости