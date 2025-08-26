Бартон о Туре в «Сити»: «Какого хера его наняли делать? Он был как ###### чирлидер, маскот, прыгал туда-сюда. Пепу надо сказать: «Я выиграл кучу лиг, мне не нужно твое ###### чирлидерство!»

Джоуи Бартон раскритиковал работу Коло Туре в «Ман Сити».

Экс-защитник «горожан» летом вошел в штаб Пепа Гвардиолы в клубе.

«Кто-нибудь может мне сказать, какого хера его наняли делать? Он был как ###### чирлидер, как маскот, я думал, его как маскота и наняли. Он прыгал туда-сюда за спиной Пепа.

Пепу надо вернуться домой и сказать: «Коло вырубал всех в подкате, использовал шипы и свой атлетизм. Перестань, #####, изображать чирлидера! Я, #####, выиграл кучу европейских чемпионатов и кубков, мне не нужно твое ###### чирлидерство!» – сказал бывший полузащитник «Ман Сити ».

В минувшем туре АПЛ «Ман Сити» уступил «Тоттенхэму» (0:2).