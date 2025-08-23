«Наполи» продвинулся в переговорах с Хейлундом. «МЮ» готов отпустить форварда, если он договорится с итальянцами
«Наполи» продолжает работу над подписанием Расмуса Хейлунда.
Неаполитанский клуб продвинулся в переговорах с нападающим «Манчестер Юнайтед», сообщает Фабрицио Романо.
Игроку и его представителям презентовали долгосрочный проект, стороны также обсудили условия личного контракта. Переговоры прошли позитивно.
Утверждается, что в «Юнайтед» знают об этих переговорах и готовы одобрить сделку, если футболист договорится с итальянцами.
В прошлом сезоне АПЛ 22-летний датчанин провел 32 матча и забил 4 гола. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
