Набабкин о ЦСКА: «Челестини ставит интересный футбол, он приносит плоды. Это уже полностью его команда – никакого багажа Николича нет»
Кирилл Набабкин доволен работой Фабио Челестини в ЦСКА.
«Наверное, действительно были какие-то опасения перед новым сезоном из-за ухода Марко Николича. Все-таки с Марко команда довольно успешно выступала, особенно во второй части сезона. Отсюда и волнение по поводу того, как ЦСКА старует в этом сезоне.
Но по итогу все хорошо и удачно. Играет команда очень прилично. Думаю, еще будет прибавлять. Челестини ставит интересный футбол, а он еще и приносит плоды. На мой взгляд, это уже полностью его команда, никакого багажа Николича сейчас в ЦСКА нет», – сказал бывший защитник армейцев.
