«Астон Вилла» бесплатно отпустила Дендонкера в «Овьедо»
Леандер Дендонкер окончательно покинул «Астон Виллу».
Полузащитник присоединился к «Реал Овьедо» и заключил контракт сроком на два года.
The Athletic сообщает, что бирмингемцы не получили никакой компенсации за 30-летнего бельгийца.
Последние полтора года Дендонкер провел в аренде: сперва в «Наполи», затем в «Андерлехте». В минувшем чемпионате Бельгии на его счету 2 гола в 30 матчах.
Изображение: realoviedo.es
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Реал Овьедо»
