«Астон Вилла» бесплатно отпустила Дендонкера в «Овьедо»

Леандер Дендонкер окончательно покинул «Астон Виллу».

Полузащитник присоединился к «Реал Овьедо » и заключил контракт сроком на два года.

The Athletic сообщает , что бирмингемцы не получили никакой компенсации за 30-летнего бельгийца.

Последние полтора года Дендонкер провел в аренде: сперва в «Наполи», затем в «Андерлехте». В минувшем чемпионате Бельгии на его счету 2 гола в 30 матчах.

Изображение: realoviedo.es