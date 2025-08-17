  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фанаты «Вулвс» оформили трибуну огромной фигурой Жоты и почтили память экс-игрока на 18-й минуте матча с «Ман Сити»
Фото
3

Фанаты «Вулвс» оформили трибуну огромной фигурой Жоты и почтили память экс-игрока на 18-й минуте матча с «Ман Сити»

Фанаты «Вулверхэмптона» провели перформанс в память о Диогу Жоте.

Португалец выступал за «Вулвс» с 2017 по 2020 год, после чего перешел в «Ливерпуль».

3 июля форвард «красных», а также его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании.

«Вулверхэмптон» дома уступил «Манчестер Сити» (0:4) в 1-м туре АПЛ.

Болельщики оформили целую трибуну огромной фигурой игрока в форме клуба с надписью: «Мы будем помнить о тебе, когда ты будешь гулять по золотым полям». Отметим, что похожий образ есть в песне Fields of Gold («Золотые поля») британского музыканта Стинга.

Также на 18-м минуте фанаты почтили память Диогу, игравшего за «Вулвс» под номером 18, аплодисментами. 

Фото: x.com/Wolves

«Вулверхэмптон» включил Жоту в зал славы «в знак признания его выдающихся достижений в клубе и влияния, которое его уход из жизни оказал на футбольный мир»

А что теперь делать со Станковичем?11664 голоса
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Вулверхэмптона»
logoпремьер-лига Англия
logoВулверхэмптон
logoДиогу Жота
logoМанчестер Сити
Молинью Стэдиум
logoЛиверпуль
стадионы
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ман Сити» разгромил «Вулвс» на выезде – 4:0. Холанд сделал дубль, Шерки и Рейндерс забили
24вчера, 18:30
«Ливерпуль» провел минуту молчания в память о Жоте и его брате перед 1-м матчем сезона на «Энфилде». Фанаты посвятили баннеры Андре, Диогу и его семье
215 августа, 19:29Фото
«Вулверхэмптон» включил Жоту в зал славы «в знак признания его выдающихся достижений в клубе и влияния, которое его уход из жизни оказал на футбольный мир»
5017 июля, 17:52
Главные новости
«Динамо» – ЦСКА. 0:3 – Кисляк забил, Алвес отличился после неточного паса Бителло назад и ассистировал Гайичу. Онлайн-трансляция
1981 минуту назадLive
«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». 0:1 – Калафьори открыл счет. Онлайн-трансляция
412 минуты назадLive
Станковича не уволят до игры с «Рубином». «Спартак» идет на 13-м месте в РПЛ (Sport24)
35 минут назад
АПЛ стартовала! «МЮ» против «Арсенала», «Челси» сыграл вничью с «Кристал Пэлас»
92416 минут назадLive
Алвес забил дебютный гол и отдал первый ассист за ЦСКА – в матче с «Динамо»
823 минуты назад
ЦСКА после ошибки Бителло забил «Динамо» на 13-й минуте дерби. Пас хавбека назад перехватил Мусаев
2127 минут назад
Кубок Италии. «Милан» сыграет с «Бари», «Парма» примет «Пескару»
440 минут назад
Чемпионат России. «Динамо» против ЦСКА, «Краснодар» сыграет с «Сочи», «Ростов» уступил «Рубину»
264247 минут назадLive
Что означает девиз «Арсенала»? А кто владеет отелем около «Олд Траффорд»? Узнайте в нашей игре
48 минут назадТесты и игры
Ла Лига стартовала! «Атлетико» в гостях у «Эспаньола», «Атлетик» – «Севилья», «Реал» сыграет с «Осасуной» во вторник
19348 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
Орлов о будущем Семака в «Зените»: «Титулы за него не сработают, мне кажется. Тренер должен брать ответственность на себя»
310 минут назад
«Краснодар» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
411 минут назад
Руни про атаку «МЮ»: «Некоторые потеряли уверенность в себе или не хотели находиться в клубе, и Аморим пытается с ними расстаться. Новички изменят ситуацию, Кунья – именно то, что нужно»
18 минут назад
Вандалы перечеркнули маркером изображение Гарначо возле «Олд Траффорд». Вингер «МЮ» ранее согласился перейти в «Челси»
224 минуты назадФото
Рами о рыбалке с Мексесом на Украине во время Евро-2012: «Весь улов мы бросили в фонтан рядом с базой. Утром все проснулись – воняло рыбой, она была мертвой, ужас»
433 минуты назад
38-летний Жиру забил в дебютном матче за «Лилль» – с «Брестом» в Лиге 1
340 минут назад
Лига 1 стартовала! «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Нанта», «Париж» против «Анже», «Лилль» сыграл 3:3 с «Брестом»
3743 минуты назадLive
Кунья, Дьокереш, Мбемо и Субименди – в старте на матч «МЮ» и «Арсенала» в АПЛ
545 минут назад
Первая лига. «Факел» в гостях у «Черноморца», «Торпедо» сыграет с «Уралом» в понедельник
1348 минут назадLive
ЦСКА продвинулся в переговорах по трансферу Пуэрты из «Халла» (Legalbet)
649 минут назад