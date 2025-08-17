Фанаты «Вулвс» оформили трибуну огромной фигурой Жоты и почтили память экс-игрока на 18-й минуте матча с «Ман Сити»
Португалец выступал за «Вулвс» с 2017 по 2020 год, после чего перешел в «Ливерпуль».
3 июля форвард «красных», а также его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании.
«Вулверхэмптон» дома уступил «Манчестер Сити» (0:4) в 1-м туре АПЛ.
Болельщики оформили целую трибуну огромной фигурой игрока в форме клуба с надписью: «Мы будем помнить о тебе, когда ты будешь гулять по золотым полям». Отметим, что похожий образ есть в песне Fields of Gold («Золотые поля») британского музыканта Стинга.
Также на 18-м минуте фанаты почтили память Диогу, игравшего за «Вулвс» под номером 18, аплодисментами.
Фото: x.com/Wolves
«Вулверхэмптон» включил Жоту в зал славы «в знак признания его выдающихся достижений в клубе и влияния, которое его уход из жизни оказал на футбольный мир»