«Вулверхэмптон» включил Жоту в зал славы «в знак признания его выдающихся достижений в клубе и влияния, которое его уход из жизни оказал на футбольный мир»

Диогу Жота вошел в зал славы «Вулверхэмптона».

«Вулверхэмптон » объявил о включении погибшего в начале июля футболиста в собственный зал славы «в знак признания его выдающихся достижений в клубе и глубокого влияния, которое его уход из жизни оказал на футбольный мир».

В клубе отметили, что обычно включение той или иной личности в зал славы является результатом подробных обсуждений в течение многих недель или месяцев, но в данном случае решение было принято единогласно.

«Это трогательный жест, который клуб полностью поддерживает. Диогу был не только феноменальным футболистом, но и человеком, который проявлял смирение и доброту на протяжении всего своего пребывания в «Вулвc», и нам всем будет его очень не хватать.

Его наследие вписано в нашу историю, и мы гордимся тем, что он получил такое признание. Реакция болельщиков была ошеломляющей, и включение в зал славы выглядит закономерным», – сказал директор «Вулверхэмптона» по футбольным операциям и администрированию Мэтт Уайлд.

Зал славы «Вулверхэмптона» был учрежден в 2008 году, с тех пор в него были включены 38 игроков команды.

Жота выступал за «Вулвс» с 2017 по 2020 год, после чего перешел в «Ливерпуль».

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