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Моуринью о нарушениях «Ман Сити»: «По закону «МЮ» должен быть чемпионом сезона-2017/18. Клубы, нарушающие правила, должны расплачиваться очками, а не деньгами»

Жозе Моуринью заявил, что по закону «МЮ» должен был стать чемпионом АПЛ в 2018-м.

«Это был критический момент для клуба – не только из-за ухода сэра Алекса , но и из-за ухода [бывшего исполнительного директора «МЮ»] Дэвида Гилла.

Пришел Дэвид Мойес, но когда выйдет мой документальный фильм на Netflix, эта история будет рассказана. Я пришел позже, и в тот момент клуб все еще переживал непростой период.

Мы выиграли несколько трофеев, заняли второе место в лиге. Мне до сих пор не понятно, почему клубы, нарушающие правила финансового фэйр-плей, платят [деньгами]. Я считаю, они должны расплачиваться очками.

«Манчестер Сити» был наказан, и по закону мы должны быть чемпионами. Но этого мне было недостаточно для стабильности, постоянства», – сказал экс-главный тренер «МЮ», ныне возглавляющий «Фенербахче», в интервью Canal 11. 

В сезоне-2017/18 чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», набравший 100 очков. «МЮ» стал вторым с 81 баллом. 

В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год.

Моуринью ответил Гвардиоле: «Он выиграл 6 титулов АПЛ, а я 3, но я сделал это честно. Не хочу побед, пока рассматривают 150 дел»

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Рубен АморимМанчестер Юнайтед
Кто-то другойПеп Гвардиола
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
logoЖозе Моуринью
logoМанчестер Юнайтед
финансовый фэйр-плей
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