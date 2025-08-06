Экс-тренер «Ференцвароша-2» войдет в штаб Черчесова в «Ахмате»

Экс-тренер «Ференцвароша-2» Чаба Мате станет ассистентом Станислава Черчесова в «Ахмате ».

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

55-летний венгр возглавлял вторую команду клуба из Будапешта с 2020 по 2023 год. В июле 2023-го Мате сменил в основной команде «Ференцвароша » Черчесова, когда тот ушел в отставку, и исполнял обязанности главного тренера полтора месяца.

Последним местом работы Мате был «Дебрецен», который он возглавлял с сентября по октябрь 2024 года.

Гендиректор «Ахмата» подтвердил назначение Черчесова: «Завтра он вылетит в Грозный, где подпишет контракт на 3 года»