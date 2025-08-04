  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аткинсон о Бруну: «В том «Сити» он был бы эффективен, как де Брюйне. Не виню его за жалобы на партнеров в «МЮ», учитывая то, с кем ему приходится играть»
24

Аткинсон о Бруну: «В том «Сити» он был бы эффективен, как де Брюйне. Не виню его за жалобы на партнеров в «МЮ», учитывая то, с кем ему приходится играть»

Рон Аткинсон предпочитает Бруну Фернандеша среди нынешних футболистов «Ман Юнайтед».

«Мне нравится Бруну Фернандеш. Он отличный игрок.

Люди могут быть недовольны, говорить, что он не делает подкатов и все такое. Но он на поле не для этого.

И я вам скажу, если бы он был в том составе «Сити», он был бы так же эффективен, как [Кевин] де Брюйне.

Да, люди говорят, что он жалуется на своих партнеров по команде. Но я его не виню, учитывая некоторых из тех, с кем ему приходится играть», – отметил экс-тренер «Манчестер Юнайтед».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Telegraph
logoБруну Фернандеш
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
болельщики
психология
logoКевин де Брюйне
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бруну не перейдет в «Аль-Наср» Роналду. Хавбек решил остаться в «МЮ», когда отказал «Аль-Хилалю» (Крис Уилер)
193 августа, 09:06
Аморим о Бруну: «Лидер «МЮ» – усердно работает и порой играет через боль. Иногда он расстраивается и теряет концентрацию, желая помочь товарищам по команде»
127 июля, 17:27
Аморим о Кунье: «Взаимодействие в Бруну пока не налажено, но это будет хорошая связка. «МЮ» нужно улучшить игру в финальной трети»
1220 июля, 14:35
Главные новости
«Реал» и Гонсало продлят контракт до 2030 года. Отступные форварда вырастут до 1 млрд евро (As)
17 минут назад
У ЦСКА и «Эстудиантеса» возникли разногласия по форме оплаты трансфера Паласиоса (Сесар Луис Мерло)
739 минут назад
«МЮ» хочет 50 млн фунтов за Гарначо. «Челси» уверен, что игрок желает перейти именно к ним
1145 минут назад
Жирков о самом популярном клубе России: «У «Спартака» много болельщиков еще с 90-х. «Зенит» популярнее в последние годы, потому что много выигрывал чемпионат, еврокубки»
4751 минуту назад
«Бавария» сделала запрос по Джексону. Форвард «Челси» также интересен «Ньюкаслу», его оценивают в 65 млн евро (Флориан Плеттенберг)
28сегодня, 17:28
Захарян тренируется с «Сосьедадом» в «почти нормальном» режиме. Хавбек надеется восстановиться к матчу с «Валенсией» в 1-м туре Ла Лиги (Marca)
37сегодня, 17:17
Иньиго расторгнет контракт с «Барсой» и перейдет в «Аль-Наср». Соглашение с саудовским клубом – по схеме «1+1» (Фабрицио Романо)
67сегодня, 17:11
«Вильярреал» о Парти и обвинении в изнасилованиях: «Игрок категорически отстаивает свою невиновность. Клуб признает презумпцию невиновности и ожидает решения правосудия»
2сегодня, 16:57
Решение о дисквалификации Писарского оставлено в силе, сообщил юрист форварда: «Теперь одна дорога – в CAS»
15сегодня, 16:39
Иньиго может покинуть «Барсу» в ближайшее время. Защитник интересен «Аль-Насру» (Фабрицио Романо)
42сегодня, 16:37
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. «Бавария» забила 4 гола «Тоттенхэму», «Аль-Наср» Роналду против «Риу Аве»
310 минут назад
«Фортуна» удивлена заявлением еврейской общины по поводу отказа от трансфера израильтянина Вейсмана. У клуба хорошие отношения с организацией, он поддерживает много проектов по борьбе с расизмом и дискриминацией.
114 минут назад
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. ПАОК Чалова и Оздоева против «Вольфсберга», «Шахтер» в гостях у «Панатинаикоса»
716 минут назадLive
Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Арис» Кокорина сыграл вничью с АЕК, «Астана» в гостях у «Лозанны», «Шериф» против «Андрелехта»
1022 минуты назадLive
Кобель о влиянии КЧМ на предсезонку «Боруссии»: «Благодаря ему мы стали более сыгранными. В прошлом году отдыха было еще меньше из-за финала ЛЧ и Евро»
123 минуты назад
Джованни Симеоне перешел из «Наполи» в «Торино» на правах аренды с условным обязательством выкупа за 8 млн евро. Контракт по схеме «3+1»
2сегодня, 17:29Фото
Быстров о Заболотном: «Если «Спартаку» сейчас нужны игроки, которые только борются, значит, я ошибаюсь в их уровне. Тогда клуб становится сильным середнячком»
9сегодня, 17:14
«Бенфика» хотела арендовать Антони, «МЮ» предпочитает продажу вингера. Бразилец хочет вернуться в «Бетис», но клуб считает его слишком дорогим (Goal)
5сегодня, 16:59
Матч «Пари НН» – «Ростов» в Кубке пройдет в Саранске. Игру перенесли из Екатеринбурга
13сегодня, 16:15
ЦСКА и «Краснодар» оштрафованы на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команд в матчах 3-го тура РПЛ
19сегодня, 15:30