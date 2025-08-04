Аткинсон о Бруну: «В том «Сити» он был бы эффективен, как де Брюйне. Не виню его за жалобы на партнеров в «МЮ», учитывая то, с кем ему приходится играть»

Рон Аткинсон предпочитает Бруну Фернандеша среди нынешних футболистов «Ман Юнайтед».

«Мне нравится Бруну Фернандеш . Он отличный игрок.

Люди могут быть недовольны, говорить, что он не делает подкатов и все такое. Но он на поле не для этого.

И я вам скажу, если бы он был в том составе «Сити », он был бы так же эффективен, как [Кевин] де Брюйне .

Да, люди говорят, что он жалуется на своих партнеров по команде. Но я его не виню, учитывая некоторых из тех, с кем ему приходится играть», – отметил экс-тренер «Манчестер Юнайтед ».