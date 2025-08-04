Аткинсон о Бруну: «В том «Сити» он был бы эффективен, как де Брюйне. Не виню его за жалобы на партнеров в «МЮ», учитывая то, с кем ему приходится играть»
Рон Аткинсон предпочитает Бруну Фернандеша среди нынешних футболистов «Ман Юнайтед».
«Мне нравится Бруну Фернандеш. Он отличный игрок.
Люди могут быть недовольны, говорить, что он не делает подкатов и все такое. Но он на поле не для этого.
И я вам скажу, если бы он был в том составе «Сити», он был бы так же эффективен, как [Кевин] де Брюйне.
Да, люди говорят, что он жалуется на своих партнеров по команде. Но я его не виню, учитывая некоторых из тех, с кем ему приходится играть», – отметил экс-тренер «Манчестер Юнайтед».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Telegraph
