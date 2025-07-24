Защитник сборной Камеруна Кастеллетто перешел из «Нанта» в катарский «Аль-Духайль»

Жан-Шарль Кастеллетто перешел из «Нанта» в «Аль-Духайль».

Французский клуб объявил о достижении соглашения о трансфере 30-летнего защитника с командой из Катара.

Кастеллетто провел пять сезонов в «Нанте », с которым подписал контракт весной 2020 года. В 2022 году он выиграл в составе клуба Кубок Франции.

С 2017 года защитник выступает за основную сборную Камеруна .

С полной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь .