Сердер Сердеров: «В «Анжи» мне дали зарплату в 10 раз больше, чем в ЦСКА. Голова кругом пошла, когда стали приходить деньги. Родители и старшие помогали пройти через это испытание»

Сердер Сердеров вспомнил детали своего трансфера из ЦСКА в «Анжи».

Нападающий перешел из московского клуба в махачкалинский летом 2012 года. На тот момент ему было 18 лет.

– Ну, мы же понимаем, что тогда все не только от моего желания зависело. Мне сказали, что «Анжи» больше заинтересован во мне, чем ПСВ . Думаю, что, если бы речь шла не о дагестанском клубе, я бы настоял на переходе в Нидерланды.

Наверное, патриотизм во мне сыграл. Я понимал, что буду играть дома, да еще и со звездами. Но и надо сказать, что разница в моей зарплате была колоссальная (смеется).

– Какая была разница в зарплате?

– В «Анжи » мне дали зарплату в 10 раз больше, чем в ЦСКА.

– Как в таком возрасте голову не вскружили такие деньги?

– Немного вскружили. Голова кругом пошла, когда деньги стали приходить на карту (смеется). Родители и старшие помогали пройти через это испытание, – сказал форвард махачкалинского «Динамо ».

Сердер Сердеров: «Ювентус» хотел купить меня у ЦСКА для молодежной команды. Об интересе «Барсы» и «Атлетико» были разговоры, но я к этому спокойно относился»