Экс-защитник «МЮ» Туанзебе обвинил клуб в халатности при оказании медпомощи. Игрок требует более 1 млн фунтов компенсации
Экс-игрок «МЮ» Аксель Туанзебе через суд требует у клуба более 1 млн фунтов.
BBC сообщает, что 27-летний воспитанник «Манчестер Юнайтед» на прошлой неделе подал иск в отношении клуба о предполагаемой халатности в оказании медицинской помощи – обвинения Туанзебе относятся в периоду с июля 2022 по январь 2023 года, когда Туанзебе пропустил 195 дней из-за неизвестного повреждения.
Сообщается, что Туанзебе претендует на получение финансовой компенсации от «МЮ» на сумму более 1 млн фунтов.
Туанзебе принадлежал «Манчестер Юнайтед» до лета 2023 года, после чего перешел в «Ипсвич» свободным агентом. Этим летом защитник перешел в «Бернли».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
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