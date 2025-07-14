Экс-защитник «МЮ» Туанзебе обвинил клуб в халатности при оказании медпомощи. Игрок требует более 1 млн фунтов компенсации

Экс-игрок «МЮ» Аксель Туанзебе через суд требует у клуба более 1 млн фунтов.

BBC сообщает, что 27-летний воспитанник «Манчестер Юнайтед » на прошлой неделе подал иск в отношении клуба о предполагаемой халатности в оказании медицинской помощи – обвинения Туанзебе относятся в периоду с июля 2022 по январь 2023 года, когда Туанзебе пропустил 195 дней из-за неизвестного повреждения.

Сообщается, что Туанзебе претендует на получение финансовой компенсации от «МЮ» на сумму более 1 млн фунтов.

Туанзебе принадлежал «Манчестер Юнайтед» до лета 2023 года, после чего перешел в «Ипсвич» свободным агентом. Этим летом защитник перешел в «Бернли ».