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Летексье назначил пенальти в ворота «Челси» за руку Чалобы в матче с «Флуминенсе», но отменил решение после ВАР

Судья назначил пенальти в ворота «Челси» в полуфинале КЧМ, но отменил решение.

На 36-й минуте мяч после штрафного «Флуминенсе» попал в руку защитника «Челси» Трево Чалобы, находившегося в своей штрафной. Арбитр Франсуа Летексье назначил пенальти.

Однако судью позвали изучить видеоповтор эпизода с помощью ВАР. Поле этого Летексье отменил свое решение и лишил «Флуминенсе» права на пенальти.

Фото: скриншот трансляции

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кто выйдет в финал клубного ЧМ: «Реал» или «ПСЖ»?2584 голоса
Реал МадридРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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