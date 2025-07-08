Летексье назначил пенальти в ворота «Челси» за руку Чалобы в матче с «Флуминенсе», но отменил решение после ВАР
Судья назначил пенальти в ворота «Челси» в полуфинале КЧМ, но отменил решение.
На 36-й минуте мяч после штрафного «Флуминенсе» попал в руку защитника «Челси» Трево Чалобы, находившегося в своей штрафной. Арбитр Франсуа Летексье назначил пенальти.
Однако судью позвали изучить видеоповтор эпизода с помощью ВАР. Поле этого Летексье отменил свое решение и лишил «Флуминенсе» права на пенальти.
Фото: скриншот трансляции
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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