Летексье назначил пенальти в ворота «Челси» за руку Чалобы в матче с «Флуминенсе», но отменил решение после ВАР

Судья назначил пенальти в ворота «Челси» в полуфинале КЧМ, но отменил решение.

На 36-й минуте мяч после штрафного «Флуминенсе» попал в руку защитника «Челси » Трево Чалобы , находившегося в своей штрафной. Арбитр Франсуа Летексье назначил пенальти.

Однако судью позвали изучить видеоповтор эпизода с помощью ВАР. Поле этого Летексье отменил свое решение и лишил «Флуминенсе » права на пенальти.

Фото: скриншот трансляции

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