City Football Group планирует купить узбекистанский клуб и пригласить еще одного игрока из Узбекистана. Трансфер Хусанова способствовал росту интереса к «Ман Сити» в регионе

City Football Group может приобрести узбекистанский клуб.

Об этом сообщил первый заместитель главы Национального олимпийского комитета.

Отабек Умаров подчеркнул, что трансфер Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити » поспособствовал росту интереса к «горожанам» в регионе.

«Если в Узбекистане проживает примерно 37−38 миллионов человек, то благодаря нашему футболисту болельщики и из других стран Центральной Азии тоже начали регулярно следить за командой «Манчестер Сити».

Впереди у них [City Football Group] еще планы: пригласить еще одного спортсмена, футболиста из Узбекистана, а также взять в их группу – где сейчас 12 спортивных, футбольных команд – 13-ю команду, из Узбекистана», – отметил Умаров.

Клубом, который присоединится к City Football Group, может стать «Коканд-1912 ».

Напомним, «Ман Сити» – флагманский клуб холдинга City Football Group, в которой также входят «Баия» (Бразилия), «Ломмел» (Бельгия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай), «Жирона» (Испания), «Йокогама Ф Маринос» (Япония), «Труа» (Франция), «Мумбаи Сити» (Индия), «Сычуань» (Китай), «Палермо» (Италия) и клуб–партнер «Боливар» (Боливия).