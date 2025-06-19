Черчесов о сборной России: «У Хиддинка была более талантливая команда, у нас – более характерная и собранная»

Станислав Черчесов сравнил свою команду в сборной с командой Гуса Хиддинка.

Под руководством Гуса Хиддинка сборная России дошла до полуфинала Евро-2008, став бронзовым призером турнира.

На ЧМ-2018 национальная команда под руководством Станислава Черчесова добралась до четвертьфинала турнира, уступив Хорватии по пенальти.

– Какая сборная была сильнее: Хиддинка или Черчесова?

– По-моему, у Хиддинка была более талантливая команда. Могу ошибаться.

Но у нас была более характерная и собранная сборная, – сказал бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов .