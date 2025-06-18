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Пономарев о Фернандесе в «Торпедо»: «Это дохлый вариант, полный идиотизм! Надо брать молодых ребят, а не старье, которое не будет играть. В обороне он никакой, будет сплошной смех»

Владимир Пономарев раскритиковал возможный трансфер Марио Фернандеса в «Торпедо».

Ранее сообщалось, что экс-защитник ЦСКА и «Зенита» может перейти в московский клуб.

«Ему уже 34 года. Брать такого ветерана – полный идиотизм! Это дохлый вариант.

В обороне он никакой, за него Игнашевич и Березуцкие в ЦСКА отрабатывали. Потом все стали орать: «СуперМарио, СуперМарио»! Да какой он супер?

В «Торпедо» надо брать молодых ребят, перспективных, а не старье какое-то, которое не будет играть. Это будет сплошной смех», – сказал бывший защитник ЦСКА Пономарев.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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возможные трансферы
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