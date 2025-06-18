Американцы купят «Монцу», Бурдиссо станет спортивным директором. Галлиани может остаться в клубе на время

«Монца» перейдет во владение американских бизнесменов.

Клуб из пригорода Милана набрал 18 очков в 38 матчах, занял 20-е место и вылетел из Серии А после трех сезонов высшем дивизионе Италии.

По данным Джанлука Ди Марцио , американские инвесторы, которых представляет бывший генеральный директор «Ромы» Мауро Бальдиссони , близки к оформлению сделки. Стороны улаживают последние детали.

Спортивным директором клуба должен стать бывший защитник «Интера», «Ромы» и сборной Аргентины Николас Бурдиссо. Он после завершения карьеры работал в «Бока Хуниорс» на этой должности, а в «Фиорентине» был техническим директором.

Напомним, что в 2020 году бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони приобрел «Монцу». В 2023-м бывший владелец «Милана» скончался. Пришедший с ним в клуб на пост гендиректора Адриано Галлиани может остаться в клубе при новых хозяевах – как минимум на первоначальном этапе, чтобы обеспечить более плавный переход от одних управленцев к другим.