Клуб Натали Портман «Эйнджел Сити» раздавал на матче футболки с надписью «Лос-Анджелес для всех» в поддержку иммигрантов в США. Женская команда базируется в городе

Женский футбольный клуб Натали Портман выступил в поддержку иммигрантов в США.

Команда «Эйнджел Сити» выступает в Национальной женской футбольной лиге (NWSL) и базируется в Лос-Анджелесе.

Перед очередным матчем клуб раздавал болельщикам футболки с надписью: «Футбольный клуб иммигрантов». На спине было написано «Лос-Анджелес для всех» на английском и испанском языках.

Члены команды и тренерский штаб также надевали эти футболки в знак солидарности с иммигрантами города. По данным команды, было роздано около 10 000 футболок.

Напомним, протесты против иммиграционной политики президента США Дональда Трампа начались в Лос-Анджелесе более недели назад. В город были направлены Национальная гвардия и морские пехотинцы, а по стране прошла волна акций протеста.

«Мы глубоко опечалены страхом и неуверенностью, которые сейчас испытывают многие жители Лос-Анджелеса. В «Эйнджел Сити» мы верим в силу принадлежности.

Мы знаем, что наш город сильнее благодаря своему разнообразию, а также людям и семьям, которые его формируют, любят и считают своим домом», – сказано в заявлении клуба.

Владельцами «Эйнджел Сити» являются компания Disney, Боб Айгер, актриса театра и кино Натали Портман и другие известные персоны.

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