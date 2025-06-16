  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Английский «Льюис», практикующий равную оплату для мужчин и женщин, просит у фанатов 120 тысяч фунтов, чтобы избежать банкротства. Денег не хватает на содержание стадиона и уплату счетов
5

Английский «Льюис», практикующий равную оплату для мужчин и женщин, просит у фанатов 120 тысяч фунтов, чтобы избежать банкротства. Денег не хватает на содержание стадиона и уплату счетов

Клуб «Льюис», практикующий равную оплату труда, пытается избежать банкротства.

Клуб из Восточного Сассекса известен тем, что является единственной командой, которая с 2017 года платит женщинам столько же, сколько и мужчинам.

Сейчас команда обратилась к фанатам с призывом помочь собрать 120 тысяч фунтов. В своем сообщении клуб признал, что «едва» выжил в прошлом сезоне, но им нужны дополнительные деньги, чтобы содержать поле на своем стадионе, оплачивать счета за коммунальные услуги и развивать клубное гостеприимство.

Клуб сообщил, что сталкивается с финансовыми проблемами после того, как их женская команда вылетела из 2-го дивизиона в прошлом году.

В следующем сезоне женская команда будет выступать в 3-м дивизионе, в то время как мужская команда будет соревноваться в высшем дивизионе Истмийской футбольной лиги на 7-м уровне чемпионатов.

Отмечается, что затраты на профессиональный женский футбол стали для клуба проблемой. Финансовые трудности команды в основном возникают из-за зависимости от выданных кредитов.

Болельщики могут поддержать клуб, став его пожизненными владельцами, купив сезонный абонемент, спонсируя их команды или делая пожертвования.

Чего добьется Карпин в «Динамо»?24712 голосов
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
деньги
logoпремьер-лига Англия
стадионы
logoД3 Англия
болельщики
кризис
женский футбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Агент Глебова опроверг информацию о ставках на спорт: «Полный бред, Кирилл этим не занимается. Если будут конкретные обвинения, то будем разбираться, естественно»
1238 минут назад
Лапорта не стал показывать Эстеладу во время похода на гору Монтсеррат в честь 125-летия «Барсы». Президент «блауграны» свернул флаг, чтобы на фото не было видно звезды
849 минут назад
Симеоне демонстративно поаплодировал судье Ковачу после отмены гола «Атлетико» в ворота «ПСЖ» в матче КЧМ
751 минуту назадФото
Канисарес о КЧМ: «Упущена прекрасная возможность отдохнуть, игрокам лучше быть в отпуске, чтобы все могли выступить на 100% в следующем сезоне. Посмотрим, не заплатят ли они за это травмами»
851 минуту назад
Девушка Мэддисона снова беременна двойней. У пары родились разнояйцевые близнецы в 2023-м
44сегодня, 10:17Фото
⚽️+🌍+🧠 = меняем знания на призы
сегодня, 10:00Спецпроект
«Ливерпуль» хочет за Нуньеса 60 млн евро. Форвард интересен «Наполи» и «Милану» (Corriere dello Sport)
57сегодня, 09:55
ЦСКА просит за Кисляка 20-25 млн евро. Хавбек интересен «Фенербахче» (Экрем Конур)
73сегодня, 09:39
Орлов о Карпине в «Динамо»: «Не совсем понятно, за какие заслуги – его «Ростов» стал 8-м. Чтобы стать чемпионом, нужен бюджет – не знаю, справится клуб или нет»
67сегодня, 09:38
Иран может не сыграть со сборной России из-за конфликта с Израилем (Sport24)
36сегодня, 09:37
Ко всем новостям
Последние новости
«Комо» за 17+5 млн евро купил лучшего ассистента хорватской лиги Батурину у «Динамо» Загреб
310 минут назадФото
Матч «ПСЖ» на КЧМ посмотрели 3,8 млн зрителей во Франции – больше, чем финал Кубка или игру сборной за 3-е место в Лиге наций
210 минут назад
Облак о разгроме от «ПСЖ»: «Судья принимал решения не в пользу «Атлетико» в ключевых моментах. Нельзя жаловаться при счете 0:4, соперник был сильнее»
114 минут назад
«Борнмут» за 14 млн фунтов купил левого защитника «Ренна» Трюффера
120 минут назадФото
В РФС рассматривают вариант проведения стыков между «Волгарем» и «Челябинском» за выход в Первую лигу – матчи вторых с «Машуком» не состоятся из-за отсутствия лицензии у соперника
522 минуты назадВидео
21 человек в «Салернитане» пострадал от пищевого отравления. Людей госпитализировали из аэропорта после матча плей-офф Серии B с «Сампдорией». Клуб просит перенести ответную игру
138 минут назад
Витинья о жаре в США после 4:0 «ПСЖ»: «Атлетико» немного сложнее, потому что они играют без мяча. Обеим командам было непросто»
1сегодня, 10:31
«Лацио» и Педро продлили контракт до 2026 года. 37-летний испанец забил 10 голов в 30 матчах Серии А
3сегодня, 10:29
Белезоглу о Гюлере в «Реале»: «С приходом Алонсо мы увидим другого Арду, более опытного. Уже с первого паса было понятно, что он почти совершенный игрок»
4сегодня, 10:19
Фонт о «Барсе»: «Руководство все больше отворачивается от людей, вводит их в заблуждение. Клуб должен принадлежать своим болельщкам, иначе его вообще не будет»
6сегодня, 10:18