Филиппо Индзаги покинул «Пизу», которую вывел в Серию А. Сообщалось, что он возглавит «Палермо» из Серии Б

Филиппо Индзаги покинул «Пизу» после выхода в Серию А.

Ранее сообщалось , что 51-летний специалист возглавит «Палермо » из Серии Б. «Пиза» получит за него компенсацию в размере около 700 тысяч евро.

«Сообщаем о расторжении по обоюдному согласию контракта с Филиппо Индзаги.

Клуб благодарит Индзаги и его штаб за профессиональную работу, плодотворное и успешное сотрудничество, кульминацией которого стал выход в высшую лигу.

Мы желаем тренерам всего наилучшего в дальнейшей карьере», – сказано в сообщении пресс-службы «Пизы ».

Индзаги работал в клубе с 3 июля 2024 года.