Филиппо Индзаги покинул «Пизу», которую вывел в Серию А. Сообщалось, что он возглавит «Палермо» из Серии Б
Филиппо Индзаги покинул «Пизу» после выхода в Серию А.
Ранее сообщалось, что 51-летний специалист возглавит «Палермо» из Серии Б. «Пиза» получит за него компенсацию в размере около 700 тысяч евро.
«Сообщаем о расторжении по обоюдному согласию контракта с Филиппо Индзаги.
Клуб благодарит Индзаги и его штаб за профессиональную работу, плодотворное и успешное сотрудничество, кульминацией которого стал выход в высшую лигу.
Мы желаем тренерам всего наилучшего в дальнейшей карьере», – сказано в сообщении пресс-службы «Пизы».
Индзаги работал в клубе с 3 июля 2024 года.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Пизы»
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