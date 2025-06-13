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Де Дзерби про Италию: «Сейчас не эпоха Тотти, Дель Пьеро, Индзаги, Монтеллы, когда ты не мог решить, кого вызвать. У нас нет талантливых игроков, не считая 4-5, уровень низок»

Роберто Де Дзерби отметил недостаток талантливых футболистов в Италии.

«Как итальянцу, находящемуся за рубежом, мне больно видеть такую сборную. Думаю, сейчас такое время, когда нам не хватает футболистов определенного уровня. Где-то что-то идет не так. Я не в том положении, чтобы определять виновных, но виноваты точно не тренеры, сменяющие друг друга на скамье.

Сейчас не эпоха Тотти, Дель Пьеро, Индзаги, Монтеллы, когда ты не мог решить, кого вызвать. Сейчас в такой ситуации Франция, Испания, но не Италия.

Не считая четырех-пяти сильных футболистов, таких как Бастони, Барелла, Тонали, Локателли, у нас нет талантливых игроков. У Италии даже нет футболистов калибра Холанда, Эдегора, Нусы. Наш уровень низок», – сказал главный тренер «Марселя» в подкасте Supernova.

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoСборная Италии по футболу
logoлига 1 Франция
logoФилиппо Индзаги
logoФранческо Тотти
logoВинченцо Монтелла
logoМарсель
logoРоберто Де Дзерби
logoАлессандро Дель Пьеро
logoСандро Тонали
logoАлессандро Бастони
logoНиколо Барелла
logoМануэль Локателли
logoсборная Норвегии по футболу
logoАнтонио Нуса
logoМартин Эдегор
logoЭрлинг Холанд
logoсерия А Италия
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