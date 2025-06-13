Де Дзерби про Италию: «Сейчас не эпоха Тотти, Дель Пьеро, Индзаги, Монтеллы, когда ты не мог решить, кого вызвать. У нас нет талантливых игроков, не считая 4-5, уровень низок»

Роберто Де Дзерби отметил недостаток талантливых футболистов в Италии.

«Как итальянцу, находящемуся за рубежом, мне больно видеть такую сборную. Думаю, сейчас такое время, когда нам не хватает футболистов определенного уровня. Где-то что-то идет не так. Я не в том положении, чтобы определять виновных, но виноваты точно не тренеры, сменяющие друг друга на скамье.

Сейчас не эпоха Тотти , Дель Пьеро, Индзаги , Монтеллы , когда ты не мог решить, кого вызвать. Сейчас в такой ситуации Франция, Испания, но не Италия.

Не считая четырех-пяти сильных футболистов, таких как Бастони , Барелла , Тонали, Локателли, у нас нет талантливых игроков. У Италии даже нет футболистов калибра Холанда, Эдегора, Нусы. Наш уровень низок», – сказал главный тренер «Марселя» в подкасте Supernova.