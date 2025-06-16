В РФС рассматривают вариант проведения стыков между «Волгарем» и «Челябинском» за выход в Первую лигу – матчи вторых с «Машуком» не состоятся из-за отсутствия лицензии у соперника

РФС может организовать стыковые матчи между «Челябинском» и «Волгарем».

Напомним, челябинцы финишировали шестым в «Серебре» LEON Второй лиги А, на осеннем этапе соревнования клуб занял первое место. Согласно регламенту, «Челябинск» должен был встретиться в стыковых матчах с «Машуком», финишировавшим третьим, но пятигорчане не получили нужную лицензию и игры не состоятся – таким образом, челябинцы вышли в Мелбет Первую лигу напрямую.

В заключительном, 18-м туре соревнования, «Челябинск» играл как раз с «Машуком», поражение устроило бы команду больше, чем любой другой результат. В медиа распространились фрагменты концовки матча (1:2), где игроки тянули время, хотя уступали в счете.

По информации журналиста Ивана Карпова, «Волгарь» призвал РФС организовать стыковой матч между ними и «Челябинском», дискуссию о необходимости такого решения запустил вице-президент футбольного союза Александр Бельский. Другой вице-президент, Денис Соловьев, на стороне «Челябинска» – функционер считает, что раз регламент не дает четкого ответа, что в спорной ситуации должны проводиться стыки, то их не должны проводить.

Итоговое решение примет бюро исполкома РФС – Карпов утверждает, что сейчас каждая сторона готовит свою аргументированную позицию по решению проблемы.