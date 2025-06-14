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Слуцкий после 1:3 от «Шэньчжэня»: «Поражение ранит сердце. Наша оборона играла слишком глубоко – это важная часть сегодняшнего результата»

Слуцкий прокомментировал поражение «Шанхая» от «Шэньчжэня» (1:3) .

Команды встречались в 14-м туре Суперлиги Китая. Спортс’’ показал матч в прямом эфире, комментировали Артем Терентьев и Вадим Лукомский. На 28-й минуте Андре Луис вывел шанхайцев вперед, на 36-й Чжан Юйдун сравнял счет. На 2-й добавленной минуте к первому тайму Луис забил второй гол гостей, но мяч отменили из-за нарушения правил.

На 50-й минуте Чжан Юйцзе вывел «Шэньчжэнь» вперед, на 90+5 Раде Дугалич забил третий гол хозяев.

«Шанхай» проиграл впервые за пять матчей и завершил серию из трех крупных побед. Несмотря на поражение, команда сохранила лидерство в Суперлиге Китая благодаря поражению «Чэнду» от «Хэнаня» (2:3).

Леонид Слуцкий считает, что его команда могла сыграть лучше.

«Сегодняшнее поражение действительно ранит мое сердце. Мы должны были воспользоваться быстрым голом, но наша защита сегодня сыграла не так хорошо и противников забил с помощью контратак. Если не пользоваться шансами в таких погодных условиях и плохо реализовывать моменты, то будет трудно.

Сегодня наша оборона играла слишком глубоко. Если не держать нужную дистанцию с остальными линиями, то не получится перехватывать мяч и давить на соперника, трудностей от этого только больше. Думаю, это важная часть сегодняшнего поражения», – заявил главный тренер «Шанхай Шэньхуа».

В следующем матче «Шанхай» 22 июня сыграет в 1/8 финала Кубка Китая в гостях против «Порта» – начало в 13:00 по московскому времени.

Полная запись матча с комментарием Терентьева и Лукомского

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Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Официальный аккаунт «Шанхая» в Weibo
logoЛеонид Слуцкий
logoвысшая лига Китай
logoШанхай Шэньхуа
logoШэньчжэнь Пэн Сити
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