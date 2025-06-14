Минейро из «Шанхая» Слуцкого травмировался в матче с «Шэньчжэнем». Форварда унесли на носилках

Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Сауло Минейро получил повреждение.

Нападающий досрочно завершил матч против «Шэньчжэня» в 14-м туре Суперлиги Китая (1:3).

Спортс’’ показал матч в прямом эфире, комментировали Артем Терентьев и Вадим Лукомский. На 28-й минуте Андре Луис вывел шанхайцев вперед, на 36-й Чжан Юйдун сравнял счет. На 2-й добавленной минуте к первому тайму Луис забил второй гол гостей, но мяч отменили из-за нарушения правил.

На 50-й минуте Чжан Юйцзе вывел «Шэньчжэнь» вперед, на 90+5 Раде Дугалич забил третий гол хозяев.

«Шанхай» проиграл впервые за пять матчей и завершил серию из трех крупных побед. Несмотря на поражение, команда сохранила лидерство в Суперлиге Китая благодаря поражению «Чэнду» от «Хэнаня» (2:3).

На 67-й минуте встречи игрок гостей Сауло Минейро неудачно приземлился после удара по воротам и не смог продолжить игру. Три минуты спустя он был заменен, его унесли на носилках.

В следующем матче «Шанхай» 22 июня сыграет в 1/8 финала Кубка Китая в гостях против «Порта» – начало в 13:00 по московскому времени.

Полная запись матча с комментарием Терентьева и Лукомского