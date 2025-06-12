Юран об уходе Николича из ЦСКА: «Всегда говорил, что иностранцы не нужны – они рассматривают Россию как перевалочный пункт. Есть свои тренеры»

Сергей Юран высказался об уходе Марко Николича из ЦСКА.

В понедельник армейцы объявили об уходе сербского специалиста с поста главного тренера. Сообщалось , что Николич возглавит АЕК.

«Всегда говорил, что иностранцы здесь не нужны. Есть свои тренеры. Иностранцы рассматривают Россию как перевалочный пункт. Они ждут момент, когда поступит предложение, чтобы собрать вещи и уехать.

Я бы еще понимал, если бы Николич уехал в топ-клуб, но он уехал в Грецию», – сказал бывший тренер клубов РПЛ.