Юран об уходе Николича из ЦСКА: «Всегда говорил, что иностранцы не нужны – они рассматривают Россию как перевалочный пункт. Есть свои тренеры»
Сергей Юран высказался об уходе Марко Николича из ЦСКА.
В понедельник армейцы объявили об уходе сербского специалиста с поста главного тренера. Сообщалось, что Николич возглавит АЕК.
«Всегда говорил, что иностранцы здесь не нужны. Есть свои тренеры. Иностранцы рассматривают Россию как перевалочный пункт. Они ждут момент, когда поступит предложение, чтобы собрать вещи и уехать.
Я бы еще понимал, если бы Николич уехал в топ-клуб, но он уехал в Грецию», – сказал бывший тренер клубов РПЛ.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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