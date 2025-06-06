«Динамо» объявит о назначении Карпина до 16 июня («Р-Спорт»)

«Динамо» объявит о назначении Валерия Карпина тренером до 16 июня.

Об этом сообщил «Р-Спорт » со ссылкой на источник.

«Динамо » объявит о назначении Валерия Карпина на пост нового главного тренера до 16 июня. В этот день команда выйдет из отпуска и приступит к тренировкам. 17 июня игроки пройдут медосмотр», – сообщил собеседник агентства.

Сообщалось, что Карпин продолжит работу в сборной России в случае назначения в «Динамо». Президент РФС Александр Дюков отмечал, что не против совмещения, пока национальная команда отстранена от международных турниров.