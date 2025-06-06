«Динамо» объявит о назначении Карпина до 16 июня («Р-Спорт»)
«Динамо» объявит о назначении Валерия Карпина тренером до 16 июня.
Об этом сообщил «Р-Спорт» со ссылкой на источник.
«Динамо» объявит о назначении Валерия Карпина на пост нового главного тренера до 16 июня. В этот день команда выйдет из отпуска и приступит к тренировкам. 17 июня игроки пройдут медосмотр», – сообщил собеседник агентства.
Сообщалось, что Карпин продолжит работу в сборной России в случае назначения в «Динамо». Президент РФС Александр Дюков отмечал, что не против совмещения, пока национальная команда отстранена от международных турниров.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
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