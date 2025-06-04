Кэррик и Вудгейт уволены из «Мидлсбро». Майкл возглавлял команду с 2022 года

Майкл Кэррик покинул пост главного тренера «Мидлсбро».

Клуб объявил об увольнении 43-летнего специалиста. Тренерский штаб также покинули его помощники Джонатан Вудгейт и Грэм Кэррик.

Кэррик возглавлял «Мидлсбро » с октября 2022 года. В минувшем сезоне Чемпионшипа команда заняла 10-е место, набрав 64 очка.