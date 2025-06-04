Кэррик и Вудгейт уволены из «Мидлсбро». Майкл возглавлял команду с 2022 года
Майкл Кэррик покинул пост главного тренера «Мидлсбро».
Клуб объявил об увольнении 43-летнего специалиста. Тренерский штаб также покинули его помощники Джонатан Вудгейт и Грэм Кэррик.
Кэррик возглавлял «Мидлсбро» с октября 2022 года. В минувшем сезоне Чемпионшипа команда заняла 10-е место, набрав 64 очка.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Мидлсбро»
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