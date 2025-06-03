Хавбек «Кайрата» Громыко о 16-летнем Сатпаеве: «Второй Ламин Ямаль. Просто космос!»

Хавбек «Кайрата» Валерий Громыко сравнил Дастана Сатпаева с Ламином Ямалем.

В феврале 16-летнего Сатпаева подписал «Челси » – сообщалось , что англичане заплатят 2+1,6 млн фунтов, а срок контракта с игроком составит 5 лет. Нападающий продолжит выступать за «Кайрат » до 18-летия.

5 июня сборная Беларуси проведет товарищеский матч с командой Казахстана.

– Мы еще не успели досконально разобрать слабые и сильные стороны сборной Казахстана, но из того, что довелось увидеть, скажу, что в ней собраны весьма хорошие исполнители. Есть сильные игроки, выступающие в российской премьер-лиге – тот же Нуралы Алип из «Зенита » или Максим Самородов из «Ахмата ». Пара легионеров из европейских команд.

В любом случае нас ожидает непростая игра, а зрителей – интересное зрелище. Ведь казахзстанцы неплохо играют на переходах, стараются действовать быстро в атаке.

– В числе ваших одноклубников по «Кайрату» вызван Дастан Саптаев. Парню 16 лет, а он уже звезда, забивший восемь мячей в 12 турах!

– Насколько я знаю, Дастан не сыграет против нашей сборной. Но этот игрок – просто космос! Второй Ламин Ямаль ! – сказал Громыко .