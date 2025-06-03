Президент Азербайджана о 1-м месте сборной на ЧМ по мини-футболу: «Победы нам к лицу. Мы – страна, побеждающая и на поле боя, и на политической плоскости, и на спортивных аренах»

Президент Азербайджана поздравил сборную страны с победой на ЧМ по мини-футболу.

Азербайджанская сборная обыграла Венгрию (4:2) в финале чемпионата мира, проходившего в Баку. В 2022 году команда становилась чемпионом Европы.

«Проявив профессионализм и стремление к победе во всех матчах, сборная Азербайджана завоевала титул чемпиона мира. Сердечно поздравляю вас с этим. Прежде всего, поздравляю игроков команды, тренеров, специалистов, Федерацию мини-футбола и всех, кто причастен к этой победе.

Вы подарили азербайджанскому народу новую радость победы! Стать чемпионом мира, особенно в командном виде спорта, – большая честь. Это требует большого мастерства. Это уже прекрасная история, и эту историю написали вы. Я рад, что у нас в Азербайджане есть такие сильные мини-футболисты. Вы заслужили эту победу.

Те, кто наблюдал за игрой и на гимнастической арене, и по телевизору, от всей души радовались вашей победе. Еще раз говорю, вы заслужили эту победу, и вообще Азербайджану к лицу победы. Мы – страна, побеждающая и на поле боя, и на политической плоскости, и на спортивных аренах. Именно наша талантливая и профессиональная молодежь приносит нам эту радость победы.

От всей души поздравляю вас. Желаю продолжения этих побед», – говорится в поздравлении Ильхама Алиева.

Отметим, что в России мини-футболом называют вид спорта, который ФИФА именует футзалом. Последний чемпионат мира по футзалу под эгидой ФИФА прошел в 2024 году, его выиграла сборная Бразилии.

ЧМ по мини-футболу курирует Международная федерация мини-футбола, турнир проводится с 2015 года каждые два года (в 2021-м состязания не состоялись из-за пандемии). Соревнования проводятся в формате 6 на 6, матч длится 50 минут.

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