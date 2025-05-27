ФИФА сняла с «Лиона» трансферный бан. Клуб погасил долг в 2238 евро за трансфер Сарра из «Херенвена» зимой 2023-го (L’Equipe)

ФИФА сняла с «Лиона» запрет на трансферы после погашения долга.

Ранее сообщалось, что французскому клубу запретили регистрировать новичков в течение трех трансферных окон – до лета 2026 года включительно – из-за задолженности в размере 2 тысяч евро.

По данным L’Equipe, сегодня днем ФИФА сняла запрет после того, как «Лион» погасил долг в размере 2238 евро.

Отмечается, что задолженность «Лиона » представляла собой проценты по компенсации, связанной с трансфером Амина Сарра из «Херенвена » в январе 2023 года.