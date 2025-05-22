«Бетис» пошутил, что добавит птицу на эмблему перед финалом ЛК. В этом сезоне трофеи берут клубы АПЛ, у которых символ – птица
«Бетис» в шутку добавил птицу на эмблему после побед команд с этим символом.
Испанский клуб сыграет с «Челси» в финале Лиги конференций 28 мая.
Пресс-служба «Бетиса» опубликовала шутливый пост, в котором представила обновленную эмблему клуба на финал – с птицей посередине.
Это отсылка к тому, что в этом сезоне сразу четыре английских клуба, символами которых выступают птицы, взяли трофей: «Ливерпуль» выиграл АПЛ, «Ньюкасл» – Кубок английской лиги, «Кристал Пэлас» – Кубок Англии, «Тоттенхэм» – Лигу Европы.
Изображение: x.com/RealBetis_en
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура43174 голоса
Краснодар
Зенит
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «Бетиса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости