«Бетис» пошутил, что добавит птицу на эмблему перед финалом ЛК. В этом сезоне трофеи берут клубы АПЛ, у которых символ – птица

«Бетис» в шутку добавил птицу на эмблему после побед команд с этим символом.

Испанский клуб сыграет с «Челси » в финале Лиги конференций 28 мая.

Пресс-служба «Бетиса » опубликовала шутливый пост, в котором представила обновленную эмблему клуба на финал – с птицей посередине.

Это отсылка к тому, что в этом сезоне сразу четыре английских клуба, символами которых выступают птицы, взяли трофей: «Ливерпуль » выиграл АПЛ , «Ньюкасл» – Кубок английской лиги, «Кристал Пэлас» – Кубок Англии, «Тоттенхэм » – Лигу Европы.

Изображение: x.com/RealBetis_en

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