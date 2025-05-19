Флик в среду подпишет новый контракт с «Барселоной»

Ханси Флик подпишет новый контракт с «Барселоной» в середине недели.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, официальное подписание состоится в среду.

Новое соглашение будет рассчитано до 2027 года, на чем настоял сам тренер. На данном этапе немец не хотел продлевать контракт на более длительный срок.

За первый сезон в каталонском клубе Флик завоевал три трофея.