Станкович о составе против «Крыльев»: «Это было умное решение тренерского штаба «Спартака». Игра в четверг нанесла большой удар, но что не убивает, делает сильнее»

Деян Станкович считает умным решением выбор состава на матч с «Крыльями Советов».

В воскресенье «Спартак» в гостевом матче 29‑го тура Мир РПЛ обыграл «Крылья Советов » со счетом 2:0. В четверг команда Станковича уступила «Ростову» (1:2) в финале Пути регионов в Фонбет Кубке России.

– Почему Хлусевич, Чернов и Мангаш получают мало игровой практики?

– Сейчас конец сезона, это было умное решение со стороны нашего тренерского штаба поставить такой состав. Игра в четверг нанесла большой удар по команде и физически, и ментально. Но что не убивает, делает сильнее.

По окончании сезона мы поговорим со всеми футболистами, поймем их амбиции. Мы не должны повторять ошибок.

– Вы выпускаете Солари слева, но судя по статистике в Аргентине, ему привычнее играть справа. Почему?

– Сегодня в целом схема была другая, мы играли по‑другому. Пабло талантливый футболист, ему надо работать, прибавлять, нарастить мышц, не будет проблем найти ему позицию. Когда все хорошо и в голове, и с физикой, то проблем никаких нет. Он должен работать над собой и сконцентрироваться именно на этом, – сказал главный тренер «Спартака ».

Ловчев о составе «Спартака» на матч с «Крыльями»: «Если ты обгадился с ног до головы, то тебе говорят: «Иди и исправляй». Я в шоке – что, чемпионат кончился, не надо играть?»