  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Россия может сыграть с Аргентиной в Китае. Аргентинцы в октябре проведут матч с Китаем, второй – против россиян, японцев или южнокорейцев (TyC Sports)
9

Россия может сыграть с Аргентиной в Китае. Аргентинцы в октябре проведут матч с Китаем, второй – против россиян, японцев или южнокорейцев (TyC Sports)

Сборная Россия может сыграть с Аргентиной в октябре.

Как сообщает TyC Sports, команда Аргентины отправится в Китай в октябре, чтобы провести два товарищеских матча. Первый – против принимающего Китая, а второй – против Японии, России или Южной Кореи.

Кроме того, аргентинцы ведут переговоры о проведении матча в Анголе и еще одного в Катаре в ноябре.

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 28-го тура40509 голосов
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
ЦСКАЦСКА
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: TyC Sports
товарищеские матчи (сборные)
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoСборная Южной Кореи по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Китая по футболу
logoСборная Японии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Посол Сомали о матче с Россией: «Было бы здорово, у России хорошие отношения с Африкой. Можем принять сборную у себя или сыграть у вас, как гости»
2412 мая, 16:23
Иран сыграет с Россией: «Мы близки к заключению сделки о товарищеском матче в октябре. Практически согласовали место и дату»
2212 мая, 11:53
CBF опровергла переговоры о матче с Россией: «Ничего не планируется ни в футболе, ни в другом виде спорта»
496 мая, 13:29
Сборные России и Индонезии могут встретиться в сентябре, рассказал посол: «Можно даже организовать небольшой турнир, пригласить, например, Малайзию»
828 апреля, 16:06
Главные новости
Помните легендарную игру, где волк ловит яйца? Это ее футбольная версия!
3 минуты назадТесты и игры
ЦСКА и «Ростов» сыграют в финале FONBET Кубка России. «Зенит» и «Спартак» вылетели на предпоследнем этапе
595 минут назад
«Спартак» проиграл «Ростову» (1:2) и не попал в Фонбет Суперфинал Кубка России. У Максименко автогол, Угальде, Умярова и Станковича удалили
13905 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» сыграет с «Эспаньолом», «Атлетико» уступил «Осасуне»
977 минут назад
Угальде удален – форвард «Спартака» получил вторую желтую, наступив на ногу Мелехину в конце матча с «Ростовом»
3213 минут назадФото
«Эспаньол» – «Барселона». Каталонцы выиграют Ла Лигу в случае победы. Левандовски, Ямаль и Рафинья в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:30
4715 минут назад
«Ростов» забил «Спартаку» после потери Маркиньоса. Вингер упал, пытаясь укрыть мяч корпусом от Ланговича
1720 минут назад
Дайч про «МЮ»: «Если бы я пришел туда и поставил свою игру, мы одержали бы больше побед. Просто 4-4-2, базовые принципы. Лучше бы Амориму побыстрее выиграть несколько матчей»
633 минуты назад
«У «Зенита» нет игры, все очень натужно. Эракович – катастрофа, Алип – провал, Глушенков и Ахметов – ни о чем. Семак даже при счете 0:1 не смог перестроить игру». Стрепетов о вылете от ЦСКА
2350 минут назад
У «Ростова» один удар за тайм со «Спартаком». Команда Станковича пробила 14 раз и подала 11 угловых, но проигрывает 0:1
49сегодня, 17:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Спартак» с 2022-го не выигрывает Кубок России и 3 года подряд не выходит в финал
184 минуты назад
«Спартак» не выигрывает трофеи 3 сезона подряд. Последний титул – Кубок России в 2022-м
336 минут назад
Киммих подшутил над партнером на тренировке: «Ибица не пошла тебе на пользу, это было слишком для тебя!» Ранее игроков «Баварии» критиковали за поездку после чемпионства
8 минут назад
«Атлетико» проиграл «Осасуне» в гостях – 0:2. Будимир и Катена забили
19 минут назад
Угальде не забивает в 12 матчах подряд. У форварда «Спартака» нет голов с марта
611 минут назад
«Нант» в 3-й раз оштрафует форварда Мохамеда за отказ играть в форме с радужными элементами в рамках акции по борьбе с гомофобией
314 минут назад
У Ливая 2 гола в 4 матчах Кубка России. В РПЛ у форварда «Спартака» 0+0 в 10 матчах
321 минуту назад
Черчесов о том, что его «связывают с «Локомотивом»: «Чем, канатами или веревками? Я эти слухи читаю, посчитают нужным – обратятся»
227 минут назад
«ПСЖ» выпустит коллекцию одежды по аниме «Евангелион»
28 минут назадКино
«Милан» рассматривает Итальяно как кандидата на пост главного тренера. Клуб нацелен на приглашение итальянского специалиста (La Gazzetta dello Sport)
643 минуты назад