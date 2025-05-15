Россия может сыграть с Аргентиной в Китае. Аргентинцы в октябре проведут матч с Китаем, второй – против россиян, японцев или южнокорейцев (TyC Sports)
Сборная Россия может сыграть с Аргентиной в октябре.
Как сообщает TyC Sports, команда Аргентины отправится в Китай в октябре, чтобы провести два товарищеских матча. Первый – против принимающего Китая, а второй – против Японии, России или Южной Кореи.
Кроме того, аргентинцы ведут переговоры о проведении матча в Анголе и еще одного в Катаре в ноябре.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: TyC Sports
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