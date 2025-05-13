«Ман Сити» хочет подписать Ольмо. В трансфере хавбека «Барсы» заинтересован Гвардиола

«Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Барселоны» Дани Ольмо.

По данным журналиста Relevo Маттео Моретто, в трансфере испанца заинтересован тренер «горожан» Пеп Гвардиола .

«Сити » хочет видеть в команде современную десятку, которая может вести игру, связывать игру команды, создавать голевые моменты и завершать атаки, и Ольмо – приоритетная цель клуба на эту роль.

Позиция «Барселоны» и самого Ольмо на данный момент неизвестна.

Ольмо провел 36 матчей за каталонцев в этом сезоне, забив 11 голов и отдав 6 результативных передач. Статистику 27-летнего игрока можно изучить здесь .