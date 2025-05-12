Экс-судья Итурральде не видит фола Вальверде на Ямале перед вторым голом «Реала»: «Феде наступает на него, но это Ламин вторгается в его пространство»

Экс-арбитр считает, что Федерико Вальверде не сфолил на Ламине Ямале в класико.

«Барселона» обыграла «Реал » (4:3) в рамках 35-го тура чемпионата Испании .

Перед вторым голом вингер каталонцев Ламин Ямаль пытался обвести Федерико Вальверде, после чего футболист мадридцев левой рукой задел по груди соперника, а также, судя по повтору, наступил на ногу испанцу. Ямаль упал на газон после этого эпизода.

«Барселона » апеллировала к судье, но главный арбитр встречи Алехандро Эрнандес Эрнандес не зафиксировал нарушение правил. ВАР также не изменил решение судьи.

«Ламин Ямаль не ныряет, но, посмотрев повтор, вы можете увидеть, что это он вторгается в пространство Федерико Вальверде .

Это правда, что Вальверде наступает на него, но поскольку Ламин вторгается в его пространство, для меня это не фол», – сказал экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес.