  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-судья Итурральде не видит фола Вальверде на Ямале перед вторым голом «Реала»: «Феде наступает на него, но это Ламин вторгается в его пространство»
64

Экс-судья Итурральде не видит фола Вальверде на Ямале перед вторым голом «Реала»: «Феде наступает на него, но это Ламин вторгается в его пространство»

Экс-арбитр считает, что Федерико Вальверде не сфолил на Ламине Ямале в класико.

«Барселона» обыграла «Реал» (4:3) в рамках 35-го тура чемпионата Испании.

Перед вторым голом вингер каталонцев Ламин Ямаль пытался обвести Федерико Вальверде, после чего футболист мадридцев левой рукой задел по груди соперника, а также, судя по повтору, наступил на ногу испанцу. Ямаль упал на газон после этого эпизода.

«Барселона» апеллировала к судье, но главный арбитр встречи Алехандро Эрнандес Эрнандес не зафиксировал нарушение правил. ВАР также не изменил решение судьи.

«Ламин Ямаль не ныряет, но, посмотрев повтор, вы можете увидеть, что это он вторгается в пространство Федерико Вальверде.

Это правда, что Вальверде наступает на него, но поскольку Ламин вторгается в его пространство, для меня это не фол», – сказал экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoБарселона
logoЛамин Ямаль
logoФедерико Вальверде
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
видеоповторы
Алехандро Эрнандес Эрнандес
Эдуардо Итурральде Гонсалес
logoсудьи
logoКласико
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гол Фермина «Реалу» на 95-й отменили после ВАР из-за попадания мяча в руку во время атаки. Итурральде не согласен: «Это была случайность, но судья посчитал иначе»
163вчера, 16:48Фото
Вальверде наступил на ногу Ямалю и слегка толкнул его в грудь перед вторым голом «Реала». Эрнандес Эрнандес не зафиксировал фол
36вчера, 14:54Фото
Ямаль лидирует в Ла Лиге по обводкам, Мбаппе – по касаниям в штрафной, Рафинья – по созданным моментам. Педри чаще всех возвращает команде мяч и отдает передачи на финальную треть
7310 февраля, 19:50
Главные новости
Семшов про РПЛ: «Тренируют те, кто не играл и видел это из космоса. Пассажиры убивают наш футбол. Другое дело – Станкович. Абаскаль готов вернуться. Ты что, мальчик? Ты попутал?»
2 минуты назад
Улица, пацаны, фишки – разблокируем воспоминания. С футболистами РПЛ
9 минут назадТесты и игры
Иран сыграет с Россией: «Мы близки к заключению сделки о товарищеском матче в октябре. Практически согласовали место и дату»
816 минут назад
Экс-судья Итурральде о том, что де Йонг мог подыграть себе рукой перед вторым голом «Барсы»: «ВАР не может вмешиваться. Это не единая фаза атаки, где вертикальная игра заканчивается голом»
1127 минут назад
КДК не сможет дисквалифицировать Станковича за жест в сторону судьи. Тренера «Спартака» могут лишь оштрафовать («СЭ»)
2129 минут назад
Дмитрий Губерниев: «Стыдно за «Спартак». Чего ведете себя как неудачники со стажем? Опять с тренером промазали. Надо с уважением относиться к людям, болельщикам и стране»
3643 минуты назад
Шченсны заявил, что «Барселона» предложила ему продлить контракт: «Большинство решений дома принимает жена – не стыжусь этого. Футбольные решения – на мне. Но это необычная ситуация»
4953 минуты назад
Экс-арбитр Бурруль о руке Тчуамени в штрафной в класико: «Мне не кажется, что это пенальти. Она находится в вертикальном положении и очень близко к удару игрока «Барсы»
51сегодня, 11:06
Игорь Семшов: «Абаскаль, Деограсия, Артига – нонсенс российского футбола. Такие тренеры гробят, уничтожают и опускают уровнем ниже наш футбол. Мостовой прав, что Слишкович – второй Абаскаль»
58сегодня, 11:01
Жорже Мендеш: «Ямаль заслужил «Золотой мяч». Он лучший футболист сезона – это совершенно очевидно»
91сегодня, 10:50
Ко всем новостям
Последние новости
Ямаль про «Реал»: «У «Барсы» нет страха перед ними, который испытывают другие клубы, возможно. Выходим с настроем, что мы лучше любой команды»
34 минуты назад
Невилл про «МЮ»: «Амориму нужна поддержка в трансферах, чтобы создать новую команду, которая начнет прогрессировать и пробьется в топ-4 в следующем сезоне»
414 минут назад
Тарханов о «Спартаке»: «При Абаскале не было ни игры, ни результата – Станкович наладил игру, но не хватает стабильности. При Романцеве выходили и продавливали любого соперника!»
1646 минут назад
Газзаев о «Динамо»: «Самый момент, чтобы сделать Гусева главным тренером. Когда-то же надо начинать доверять нашим молодым специалистам. Он умеет грамотно управлять командой»
35сегодня, 10:53
Депутат Свищев о Fan ID в Кубке и Суперкубке России: «В ближайшее время такую меру никто вводить не будет»
12сегодня, 10:10
Новый агент хочет для Сане 12 млн + 3 млн евро бонусов, а также подписной бонус по новому контракту с «Баварией». Клуб готов платить 10+5 млн евро и не согласен на бонус
5сегодня, 10:09
Во время пресс-конференции Гогниева выключился свет. На тренера «Алании» светили фонариком, чтобы его было видно
2сегодня, 09:36Видео
Геннадий Орлов: «Краснодару» не хватает свежей крови – не усилили команду, у них короткая скамейка. У ЦСКА какие футболисты вышли на замену? Койта отдал голевой пас, Гуарирапа забил»
18сегодня, 08:39
Булыкин о «Краснодаре»: «Они сами не хотят становиться чемпионами как будто. Ментально посыпались в матче с ЦСКА, права на ошибку больше нет»
16сегодня, 08:36
У Брандта и Адейеми по 10 очков за игру с «Байером». Оба полузащитника «Дортмунда» сделали 1+1
сегодня, 08:32Фэнтези