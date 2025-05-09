«Ньюкасл» намерен сменить эмблему, существующую с 1988-го: «Она была создана в другую эпоху. Ее сложный дизайн не всегда легко отобразить в современном цифровом мире»
Клуб АПЛ объявил о планах по изменению дизайна эмблемы c сезона-2026/27.
В клубе решило, что герб, существующий с 1988 года, слишком сложен и не соответствует современному миру. «Ньюкасл» начал работу с дизайнерами и консультации с болельщиками, чтобы начать ребрендинг.
Новая клубная эмблема станет четвертой с 1950-х годов. Текущая представляет собой оригинальный герб города, отсылая к его истории в области мореплавания и обороны.
«Наш клуб растет на мировой арене, и представляющий нас символ должен идти в ногу со временем.
Мы любим нашу эмблему. Она знаковая и помогла нам пережить незабываемые триумфы и испытания. Но она была создана в другую эпоху. Ее сложный дизайн не всегда легко отобразить в современном цифровом мире.
Поскольку футбол и мир меняются, должен меняться и символ, который нас объединяет. Он должен быть четко виден на всем, от формы до экранов и товаров», – говорится в заявлении клуба.
Отмечается, что в рамках недельной консультации фанаты смогут высказать свои предпочтения относительно новой эмблемы и проголосовать за один из нескольких вариантов.
Нынешняя эмблема «Ньюкасла». Фото: newcastleunited.com
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