«МЮ» может сократить еще 200 сотрудников, включая членов высшего руководства. После прихода Рэтклиффа штат клуба сократился более чем на треть (Daily Mail)

«Манчестер Юнайтед» может сократить еще 200 сотрудников.

По данным Daily Mail, новая волна сокращений может затронуть выокопоставленных сотрудников «Манчестер Юнайтед ».

Утверждается, что некоторым сотрудникам клуба, включая недавно назначенного члена высшего руководства, сообщили о намерении сократить их на прошлой неделе. Еще нескольких работников предупредили, что они находятся в зоне риска.

При этом наиболее серьезный ущерб от сокращений понес скаутский отдел «МЮ» – в частности, на прошлой неделе стало известно, что директор по скаутингу Стив Браун покинет клуб после девяти лет работы.

Отмечается, что после прихода Джима Рэтклиффа и Ineos были сокращены в общей сложности 450 сотрудников «Манчестер Юнайтед» – более трети от первоначальной численности штата.