«Спартак» 2-й раз подряд вышел в финал Пути регионов Кубка России и сыграет с «Локомотивом» или «Ростовом»
«Спартак» 2-й раз подряд вышел в финал Пути регионов Фонбет Кубка России.
Во 2-м этапе полуфинала красно-белые обыграли «Динамо» со счетом 2:1.
В финале Пути регионов команда Деяна Станковича сыграет с «Локомотивом» или «Ростовом». Встреча этих команд пройдет завтра и начнется в 18:00 по московскому времени.
Напомним, в прошлом сезоне в финале Пути регионов «Спартак» уступил «Балтике» (0:1).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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