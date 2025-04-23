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«Спартаку» для чемпионского духа не хватает русскоязычного лидера, каким был Глушаков в чемпионском сезоне». Черданцев о красно-белых

Георгий Черданцев считает, что «Спартаку» нужен русскоязычный лидер для чемпионского духа.

«Некоторые говорят, что «Спартак» показал чемпионский дух, победив «Акрон» на последних минутах. Другие считают, что это была неспособность спокойно обыгрывать команды ниже уровнем.

Я не вижу никакого чемпионского духа в связи с этой победой. «Акрон» — команда значительно ниже уровнем, если бы их исполнительское мастерство было выше, то они бы забили спокойно еще пару мячей. На последней минуте 18‑летний Пестряков бросил не туда аут, отсюда пришел 11‑метровый. Такие ошибки допускать нельзя. Когда «Реал» на последней минуте забивает «Атлетику» – это другой уровень, это чемпионский дух.

«Спартаку» для чемпионского духа не хватает лидера, которым скорее должен быть русскоязычный футболист. Это большая проблема. Команде нужен лидер и капитан, каким был Глушаков в чемпионском сезоне», — сказал комментатор.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoГеоргий Черданцев
logoДенис Глушаков
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