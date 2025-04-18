У «Аль-Насра» 5 поражений в чемпионате – худший результат при Роналду. Клуб идет 3-м, на 8 очков отставая от лидера за 6 туров до конца
«Аль-Наср» потерпел 5-е поражение в текущем чемпионате Саудовской Аравии.
Клуб уступил «Аль-Кадисии» (1:2) в матче 28-го тура.
«Аль-Наср» в пятый раз проиграл в этом чемпионате – худший результат с тех пор, как в команду перешел Криштиану Роналду.
В прошлом году у клуба было 4 поражения, сезон-2022/23 он завершил с 3 проигранными матчами в саудовской лиге.
За 6 туров до конца «Аль-Наср» занимает 3-ю строчку в турнирной таблице, набрав 57 очков. У лидирующего «Аль-Иттихада» 65 баллов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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