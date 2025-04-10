Николай Комличенко: «Спартак» – претендент на чемпионство. Если им будут помогать, значит, все будет хорошо. Где-то решения неоднозначные»
– «Спартак» может навязать борьбу за чемпионство?
– Нынешний «Спартак», наверное, может навязать борьбу «Зениту» и «Краснодару». Они неплохо играют, претенденты на чемпионство. Думаю, что тройка понятна.
Могут бороться дальше, все зависит от них. Если им будут помогать, значит, все будет хорошо.
– Ты уверен, что «Спартаку» помогают? Или против вас настроены?
– Нет, я не сказал, что против нас прям настроены. Всегда кто-то кому-то помогает. Где-то решения неоднозначные. Это всегда есть, было и будет.
Мы просто футболисты. Стараемся играть и радовать болельщиков. Но не всегда это получается, – сказал форвард «Ростова» Николай Комличенко.
«Ростов» дома крупно проиграл «Спартаку» в 23-м туре Мир РПЛ (0:3). Все три гола москвичи забили после перерыва, играя в большинстве после удаления Алексея Сутормина в конце первого тайма.
Комличенко об удалении Сутормина за подкат: «Желтой достаточно было бы. Неоднозначный момент, он не шел жестко прямой ногой – хотел в мяч сыграть, но Маркиньос поднял ногу»
Комличенко о 0:3 от «Спартака»: «Жалко, что «Ростову» не дали нормально поиграть в футбол. В меньшинстве было тяжелее – показалось, что у них было на двух человек больше»
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