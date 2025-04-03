Гвардиола просил у Линекера футболку после каждого матча, будучи болбоем «Барсы». Гари ее так и не отдал: «Нам не разрешали это делать. Тогда у нас была только одна футболка»
Гари Линекер рассказал, как он расстроил Пепа Гвардиолу, когда тот был ребенком.
«Когда он перешел в «Манчестер Сити», я пошел брать у него интервью для BBC. И он сказал: «Прежде чем мы начнем: я был болбоем в «Барселоне», когда ты играл, когда ты был там. После каждой игры я подходил к тебе и спрашивал, можно ли мне взять твою футболку. Ты так и не отдал ее мне».
Я объяснил ему, я сказал: «Пеп, тогда все было не так, как сейчас. В те дни у нас была только одна футболка. Нам не разрешалось ее отдавать», – сказал бывший нападающий сборной Англии в эфире BBC.
На вопрос Майки Ричардса о том, мог ли Линекер купить футболку, чтобы отдать ее Гвардиоле, Гари ответил: «Я не зарабатывал столько, сколько зарабатывал ты».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
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