Защитник «Арсенала» Габриэл выбыл до конца сезона после травмы бедра в матче с «Фулхэмом». Ему потребуется операция
Габриэл Магальяэс выбыл до конца сезона из-за травмы.
Защитник «Арсенала» травмировал заднюю поверхность бедра в матче с «Фулхэмом» 1 апреля (2:1).
Сегодня клуб сообщил, что Габриэлу потребуется операция. Защитник больше не сыграет в нынешнем сезоне.
В ближайшие две недели «Арсеналу» предстоят два матча с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов, а также игры с «Эвертоном» и «Брентфордом» в АПЛ.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Арсенала»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости