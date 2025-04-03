Защитник «Арсенала» Габриэл выбыл до конца сезона после травмы бедра в матче с «Фулхэмом». Ему потребуется операция

Габриэл Магальяэс выбыл до конца сезона из-за травмы.

Защитник «Арсенала » травмировал заднюю поверхность бедра в матче с «Фулхэмом» 1 апреля (2:1).

Сегодня клуб сообщил, что Габриэлу потребуется операция. Защитник больше не сыграет в нынешнем сезоне.

В ближайшие две недели «Арсеналу» предстоят два матча с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов , а также игры с «Эвертоном» и «Брентфордом» в АПЛ .