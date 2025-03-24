Гюлер поднес палец к губам перед Собослаи во время матча Турции и Венгрии, показывая тому быть тише. Доминик написал в соцсетях «1088» – столько минут Арда сыграл за «Реал» в сезоне

Доминик Собослаи высмеял игровое время Арды Гюлера в «Реале» в ответ на издевку.

Сборная Венгрии уступила команде Турции (0:3, общий счет – 1:6) в ответном матче Лиги наций.

Футболист «Реала » и сборной Турции забил мяч на 39-й минуте матча.

После этого Арда Гюлер перед Домиником Собослаи поднес указательный палец к губам, показывая тому быть тише.

После матча полузащитник «Ливерпуля » в комментариях в соцсетях написал «1088» – столько минут Гюлер провел за «Реал» в нынешнем сезоне.