Гюлер поднес палец к губам перед Собослаи во время матча Турции и Венгрии, показывая тому быть тише. Доминик написал в соцсетях «1088» – столько минут Арда сыграл за «Реал» в сезоне
Доминик Собослаи высмеял игровое время Арды Гюлера в «Реале» в ответ на издевку.
Сборная Венгрии уступила команде Турции (0:3, общий счет – 1:6) в ответном матче Лиги наций.
Футболист «Реала» и сборной Турции забил мяч на 39-й минуте матча.
После этого Арда Гюлер перед Домиником Собослаи поднес указательный палец к губам, показывая тому быть тише.
После матча полузащитник «Ливерпуля» в комментариях в соцсетях написал «1088» – столько минут Гюлер провел за «Реал» в нынешнем сезоне.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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