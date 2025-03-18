Гурцкая о Зиньковском в раздевалке «Спартака»: «Как болельщикам «Крыльев» на это смотреть? Должен с жопой в мыле не вставать, пока команда не выберется»
Красно-белые обыграли «Зенит» (2:1) в матче Мир РПЛ. «Крылья Советов», за которые Зиньковский выступает на правах аренды, уступили «Динамо» Махачкала (0:4) в этом туре.
– Твоя команда горит 4:0, и ты приходишь туда, где радость и счастье.
На сегодняшний день ты игрок «Крыльев», ты должен с жопой в мыле не вставать, пока твоя команда не выберется. Тебя для этого туда берут.
– Это все логично, но сейчас перерыв.
– Я против таких вещей, если это делают публично. Если бы он поехал с пацанами «Спартака» после матча в ресторан или ночной клуб – вообще не вопрос. Но как болельщикам Самары на это смотреть?
Игрок, которого взяли как звезду, играет ни шатко, ни валко, команда имеет два поражения подряд. И вдруг он оказывается там, где праздник и счастье.
В футболе нет мелочей. Во времена Бескова или Лобановского Зиньковского бы не было на территории стадиона «Крыльев», в Самару его бы никто не пустил.
Если бы игрок «Крыльев», который проиграл 4:0, оказался где-то в жопе мира, там, где праздник, его бы больше в жизни не было в этой команде.
Надо как-то воспитывать у людей характер.
Раньше футболисты после поражений на улицу не выходили, а не: «Ничего такого, я сегодня со «Спартаком» пошел праздновать». Конечно, ничего такого – никто же не умер, но есть какая-то спортивная гордость, – сказал Тимур Гурцкая в выпуске «Это футбол, брат!».
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