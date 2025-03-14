Пике расплакался на заседании по делу о коррупции при организации Суперкубка: «Вы не представляете, как мне это вредит, в другой стране мне бы уже установили статую»
Жерар Пике дал показания в рамках антикоррупционного расследования.
Напомним, разбирательство начато в связи с признаками коррупции и отмывания денег, обнаруженными в сделке c Саудовской Аравией о проведении в стране Суперкубка Испании, по которой RFEF получает по 40 млн евро ежегодно.
Сегодня утром Жерар Пике прибыл в суд для дачи показаний в окружении восьми сотрудников Гражданской гвардии и местной полиции. Допрос перед судьей Делией Родриго затянулся более чем на два часа.
В конце бывший защитник «Барселоны» сам попросил слово. Во время своей речи Пике не смог сдержать эмоции, заявив, что этот процесс наносит ему огромный ущерб в репутационном и личном плане.
«Вы даже не представляете, какой вред мне это наносит, в другой стране мне бы уже установили статую», – заявил Пике.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Relevo
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